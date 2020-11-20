Генпрокурор отметила, что прошло 7 лет с начала Евромайдана и общество заждалось справедливости, и органы правопорядка работают над тем, чтобы «правда победила».

С начала года по делам Майдана за процессуального руководства прокуроров департамента Офиса генпрокурора Украины сообщено о подозрении 37 лицам: 26 правоохранителям, в числе которых двум прокурорам и следственным 10; трем судьям и 8 гражданским лицам.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении о результатах расследования и судебного рассмотрения дел Майдана.

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"7 лет с начала Евромайдана - общество заждалось справедливости, и органы правопорядка работают над тем, чтобы правда победила. Борьба за достоинство и свободу изменила историю и страну, а цена революционных преобразований очень высока. Погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии в целом пострадало более 2,5 тыс. человек, из них более 2000 признаны потерпевшими в уголовных процессах», - отметила она.

Венедиктова отметила, что в этом году дела Майдана перешли к новому органу следствия – в январе был создан специальный подраздел в Государственном бюро расследований, продолжил устанавливать истину в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

«Мы сделали все, чтобы процесс не останавливался. Сейчас прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения по 86 судебным делам в отношении 176 человек», - сообщила она.

По ее словам, с начала года под процессуальным руководством прокуроров Департамента сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых два прокурора и 10 следователей; трем судьям и восьми гражданским лицам.

По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров следственными судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 27 подозреваемых, из которых: 22 бывшие правоохранители, четверо бывшие высокопоставленные должностные лица и одно гражданское лицо.

Революция Достоинства в Украине

После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны Виктора Януковича, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

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Автор: Константин Гончаров