Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что в этом году расследование основных дел Майдана завершится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления в парламенте.
"Обязанность органов правопорядка и прокуроров - наконец дать исчерпывающий ответ на вопросы общества, кто причастен к трагическим событиям на Майдане: убийствам, похищениям, преследованиям, злоупотреблениям и препятствованию мирным протестам... В прошлом году существенно активизирована эта работа и втрое возросло количество лиц, которым офис генерального прокурора сообщил о подозрениях", - отметила генпрокурор.
Она добавила, что среди подозреваемых 24 работника органов внутренних дел, 3 прокурора, 5 судей и 10 гражданских лиц.
Также, по словам Венедиктовой, "увеличилось втрое количество направленных в суд обвинительных актов в отношении 40 лиц".
Кроме того, была обеспечена поддержка публичного обвинения в судах по 100 делам Майдана по обвинению около 200 человек.
"Среди перспектив на этот год прежде всего завершение рассмотрения в суде первой инстанции дела по расстрелам 20 февраля 2014 года мирных протестующих на улице Институтской в столице... Также я могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия по основным делам Майдана с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание", - сказала Венедиктова.
Расстрелы на Майдане
- 18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.
- После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович бежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.
- Вслед за Януковичем в РФ выехал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийствах протестующих.
- Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.
- Накануне седьмой годовщины расстрелов на Майдане Верховная Рада приняла постановление, которое определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
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