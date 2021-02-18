По словам генпрокурора, среди перспектив текущего года - завершения рассмотрения в суде первой инстанции уголовного производства против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что в этом году расследование основных дел Майдана завершится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления в парламенте.

"Обязанность органов правопорядка и прокуроров - наконец дать исчерпывающий ответ на вопросы общества, кто причастен к трагическим событиям на Майдане: убийствам, похищениям, преследованиям, злоупотреблениям и препятствованию мирным протестам... В прошлом году существенно активизирована эта работа и втрое возросло количество лиц, которым офис генерального прокурора сообщил о подозрениях", - отметила генпрокурор.

Она добавила, что среди подозреваемых 24 работника органов внутренних дел, 3 прокурора, 5 судей и 10 гражданских лиц.

Также, по словам Венедиктовой, "увеличилось втрое количество направленных в суд обвинительных актов в отношении 40 лиц".

Кроме того, была обеспечена поддержка публичного обвинения в судах по 100 делам Майдана по обвинению около 200 человек.

"Среди перспектив на этот год прежде всего завершение рассмотрения в суде первой инстанции дела по расстрелам 20 февраля 2014 года мирных протестующих на улице Институтской в столице... Также я могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия по основным делам Майдана с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание", - сказала Венедиктова.

Расстрелы на Майдане

18-20 февраля 2014 года на Майдане были расстреляны около сотни протестующих.

После расстрелов на Майдане тогдашний президент Виктор Янукович бежал в Россию, вывозя "нажитое" имущество и деньги грузовиками из резиденции в Межигорье.

Вслед за Януковичем в РФ выехал тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Там же скрываются от украинского правосудия и силовики, которые принимали участие в убийствах протестующих.

Расследование убийств протестующих на Майдане продолжается до сих пор.

Накануне седьмой годовщины расстрелов на Майдане Верховная Рада приняла постановление, которое определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

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Автор: Татьяна Поляковская