Почти 37% граждан уверены, что в результате реформы децентрализации ситуация в Украине в целом улучшится.

Почти 60% украинцев считают, что реформа децентрализации власти является необходимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые на пресс-конференции представил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

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Так, 25,5% респондентов считают, что реформа децентрализации, безусловно, нужна, 33,2% - скорее нужна, 10,5% - скорее не нужна, 6,7% - безусловно, не нужна, 24% затруднились сказать.

Относительно темпов реализации, то 2,5% опрошенных считают, что реформа реализуется слишком быстро, 4,4% - быстро, 25,2% - нормальными темпами, 34,1% - медленно, 12,4% - слишком медленно, 21 5% - трудно сказать или отказались отвечать.

Как свидетельствуют данные опроса, 36,9% населения считают, что в результате реформы ситуация в стране в целом улучшится, 36% - не изменится, 9,8% - ухудшится, 17,3% - затруднились сказать или отказались отвечать.

Кроме того, 29,5% опрошенных считают, что предоставление дополнительных полномочий и ресурсов органам местного самоуправления приведет к ускорению развития общества, 22,7% - к росту коррупции в обществе, 15,7% - к формированию неподконтрольной местной власти, 14,8 % - к ускорению развития страны.

Как проводился опрос

В рамках ежегодного опроса Киевским международным институтом социологии было проведено интервью среди 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,3%.

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Автор: Антонина Доломанжи