Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое увольнение и подвел итоги работы на ранее занимаемой должности.
"4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны", - написал он.
Данилов поблагодарил президента Украины за доверие и за возможность "быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема".
"Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам, всем тем, кто помогал в нашей работе. Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу", - отметил экс-секретарь.
При этом он призвал "не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины",
"Российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание погибнет и сгинет во мраке истории - и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия", - добавил Данилов.
Увольнение Данилова - детали
Сегодня, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности Украины. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента Украины.
Новым секретарем СНБО Украины назначен Александр Литвиненко, который занимал должность главы Службы внешней разведки.