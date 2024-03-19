Этот санитарный кордон будет создан для того, чтобы россияне больше не нападали на Украину.

"Санитарная" зона, о которой говорил Владимир Путин, после победы Украины в войне, которую развязала Российская Федерация, будет проходить в пределах российской столицы - Москвы. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире информационного марафона.

"Конечно, санитарная зона будет сделана. Но точно не Путиным, а украинским войском. При чем, не только нашим войском, а я больше чем уверен, что и другие страны в этом будут участвовать. Этот санитарный кордон будет проходить где-то на территории границ таких городов может как Москва, а может чуть дальше. Мы точно сделаем этот санитарный кордон для того, чтобы эти отбросы не нападали на нашу страну", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что санитарная граница будет установлена в результате победы Украины в войне.

Видео дня

"Мы это будем ставить как одно из условий, что должна быть санитарная граница, чтобы они ни в коем случае не совали свой мелкий нос в наши дела, и не только в наши", - сказал Данилов.

Он отметил, что после войны в мире будет много преобразований и будут созданы новые альянсы.

Заявления Путина о "санитарной зоне" - детали

17 марта российский диктатор Путин заявил, что Россия хочет создать "санитарную зону" на территориях Украины. По словам российского лидера, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет трудно преодолеть западным средствам поражения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в понедельник, что идея президента России Владимира Путина о создании "санитарной зоны" на территории Украины является явным признаком того, что Москва планирует эскалацию войны на соседней Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: