Данилов считает, что английский - это "язык нашего развития".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за двуязычие в Украине, в частности в сфере образования.

Обязательными он предлагает сделать украинский и английский языки, сказал Данилов в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос, что из сферы нацбезопасности его беспокоит больше всего, кроме войны, он пояснил:

"Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование, образование наших граждан в широком смысле этого слова. Я сторонник, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык - украинский, особенно должен быть английский язык - это язык нашего развития".

На уточняющий вопрос, должен ли английский стать вторым государственным языком, Данилов дал отрицательный ответ.

"Нет, английский должен быть обязательно у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Когда нам начинают говорить о Пушкине, Лермонтове - конечно надо знать (русский, - УНИАН). Хотите - знайте, понимайте, но надо понимать, что весь мир научный, деловой - это английский язык. Так сложилось", - объяснил он.

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Автор: Юрий Годован