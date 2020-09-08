Киев настроен обеспечить имплементацию закона об образовании таким образом, чтобы интересы Украины и Румынии были защищены.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не будет менять закон об образовании, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в Бухаресте. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

«Когда закон об образовании был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран», - заявил он.

В то же время, как отметил Кулеба, Киев настроен обеспечить имплементацию закона об образовании таким образом, чтобы интересы Украины и Румынии были защищены.

«Для меня румынское меньшинство в Украине является нашим достоянием, и поэтому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, интегрированными в наше общество», - подчеркнул глава МИД, добавив, что переход на новую систему образования для школ, в частности с румынским языком преподавания, перенесен на 2023 год.

«У нас еще есть немного меньше трех лет, чтобы обеспечить адаптацию школ», - подчеркнул глава МИД.

Закон "Об образовании" в Украине: что известно

Законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти было рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи. Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителям соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

Верховная Рада, принимая закон о функционировании украинского языка как государственного, среди прочего, продолжила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский.

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Автор: Константин Гончаров