Такие заявления России - элемент информационно-психологической операции, направленной на внутреннего потребителя.

Российские медиа дезинформируют, что Украина вроде бы отказалась от идеи вступления в НАТО.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

"В качестве подтверждения своего тезиса кремлевские медиа приводят материал Financial Times со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы", - уточнили в ГПД.

Там напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в войне с Россией украинская армия демонстрирует соответствие стандартам НАТО. К тому же стремление Украины стать членом Альянса закреплено в Конституции.

В материале FT Игорь Жовква заявил, что Украина должна быть признана НАТО "краеугольным камнем" безопасности договоренностей на европейском континенте. Также он подчеркнул, что Альянс "отверг стремления" Украины по вступлению, и "мы не будем делать ничего другого по этому поводу".

"Такие заявления России - элемент информационно-психологической операции, направленной на внутреннего потребителя. Кремль пытается создать видимость "победы", якобы РФ добилась изменения внешнеполитического курса Украины", - подытожили в ЦПД.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в ЦПД заявили, что российская пропаганда распространяет нарратив о том, что якобы Украине выдвинули новое требование для вступления в Евросоюз. "Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять С. Бандеру ради членства в Евросоюзе"", - говорилось в сообщении Центра.

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