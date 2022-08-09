Новый детсад будет рассчитан на большее количество воспитанников и будет максимально приспособлен для дошкольного образования и отдыха детей.

Coca-Cola взяла на себя обязательство построить новый детский сад в селе Богдановка Броварского района. Компания постоянно прилагает усилия для поддержки общин и восстановления Украины.

Богдановка принадлежит к Великодимерской территориальной общине, на территории которой уже около 25 лет работает завод Coca-Cola. Село Богдановка получило особо тяжелый удар - здесь практически уничтожена вся сельская социальная инфраструктура - школа и детский сад, значительные повреждения получила амбулатория.

Новый детсад будет рассчитан на большее количество воспитанников и будет максимально приспособлен для дошкольного образования и отдыха детей. Наличие укрытия - одно из обязательных требований к проекту заведения. Coca-Cola выбрала этот объект для первоочередного инвестирования, поскольку община определила дошкольное учреждение как наиболее насущное. Компания инвестирует 1,1 миллион долларов США на восстановление заведения.

"Судьба подарила нашим жителям счастье жить в живописной местности. Но судьба послала нам и ужасное испытание, которое мы достойно выдерживаем. Свои усилия объединили люди, власть, предприятия нашей общины. Кока-Кола построит для нас детский сад, и в Богдановке зазвучит громкий детский смех. Это сильный ответ тому злу, которое пришло на нашу землю",– сказал председатель Великодимерской ОТГ Анатолий Бочкарев.

Уже с первых дней после освобождения Броварщины Coca-Cola активно работала над восстановлением собственного производства. В начале мая работа завода была возобновлена с учетом требований качества и безопасности. Кроме того, компания сохранила все рабочие места с начала войны.

"В такие беспрецедентно тяжелые времена мы делаем все, чтобы служить украинскому обществу, несмотря на любые препятствия. Мы восстанавливаем бизнес-процессы и инвестируем в восстановление местной общины", –прокомментировал Константинос Спанудис, генеральный директор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.

С первых дней войны Coca-Cola поддержала украинское общество. Более 1,14 миллиона литров продукции компании было доставлено в те точки, где ощущалась острая потребность. Во время войны многие сотрудники компании стали волонтерами как по своей инициативе, так и при поддержке компании.

На данный момент The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, другие партнеры-боттлеры и Фонд Coca-Cola взяли на себя обязательство выделить более 18,5 миллионов долларов США для поддержки своих работников локальных и масштабных усилий по гуманитарной поддержке Украины. Кроме инвестиции в восстановление местной общины возле завода Coca-Cola, компания сейчас сосредоточена на обеспечении жизненно необходимыми продуктами питания и водой тех, кто в них нуждается в Украине, оказывает помощь перемещенным лицам.