В последний месяц года жизнь украинцев изменится во многих аспектах. В декабре вырастет прожиточный минимум и связанные с ним выплаты, а также поднимутся пенсии. При этом тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений. Также в декабре будет упрощена процедура подачи некоторых документов.
- Прожиточный минимум и пенсии
- Тарифы на газ и электроэнергию
- Выплаты для переселенцев с 1 декабря
- Субсидии с 1 декабря
- Изменения для водителей
- Рождество и новогодние праздники
Прожиточный минимум и пенсии
Прожиточный минимум с декабря вырастет в среднем на 80 гривен, а вместе с ним вырастут и привязанные к минимуму зарплаты. Для разных демографических групп прожиточный минимум будет отличаться:
для детей до 6 лет - 2272 грн;Видео дня
для детей возрастом 6-18 лет - 2833 грн;
для трудоспособных совершеннолетних украинцев - 2684 грн;
для лиц, потерявших трудоспособность - 2093 грн.
Вместе с прожиточным минимум изменятся и другие выплаты. В частности, вырастет минимальная пенсия, ведь она не может быть ниже прожиточного минимума. Размеры пенсии изменятся следующим образом:
- минимальная пенсия составит 2093 грн, как прожиточный минимум;
- максимальная пенсия составит 20930 грн, то есть 10 прожиточных минимумов;
- минимальная пенсия безработным до 70 лет с полным страховым стажем составит 2500 грн.
Также изменятся другие выплаты, которые связаны с прожиточным минимумом:
- максимальная помощь по безработице вырастет до 10736 гривен в месяц (минимальная останется без изменений - от 650 до 1800 грн);
- минимальный размер алиментов составит 1136 грн на ребенка до 6 лет, и 1416 грн на ребенка от 6 до 18 лет;
- помощь на ребенка под опекой или попечительством вырастет до 5680 грн на ребенка до 6 лет, и 7083 грн для ребенка возрастом от 6 до 18 лет;
- помощь на ребенка с инвалидностью под опекой или попечительством вырастет до 7952 грн на ребенка до 6 лет, и 9915 грн для ребенка возрастом от 6 до 18 лет;
- минимальная пенсия шахтерам составит 6279 грн;
- минимальная пенсия семьям военнослужащих при утрате кормильца вырастет до 4186 грн.
Тарифы на газ и электроэнергию
В Украине установлен мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду как минимум до конца отопительного сезона. Поэтому тарифы на коммуналку этой зимой не изменятся. Тарифы на газ сохранятся на уровне 7,96 грн/куб.м, а тарифы на свет не превысят 1,44 грн/кВт*час, если домохозяйство потребляет до 250 кВт*ч в месяц, и 1,68 грн/кВт*час - при потреблении от 250 кВт*ч в месяц.
Выплаты для переселенцев с 1 декабря
Внутренние переселенцы (ВПЛ) в декабре могут рассчитывать на следующие размеры выплат.
Ежемесячное пособие на проживание для ВПЛ составит 2000 грн, а переселенцам с инвалидностью и детям будут выплачивать 3000 грн ежемесячно.
Также в Украине с декабря начнется вторая волна выплат в размере 6600 гривен внутренним переселенцам. Деньги будут выплачивать в течение трех месяцев - по 2200 в месяц. На эти выплаты могут рассчитывать граждане в возрасте от 55 лет, беременные женщины, одинокие матери с детьми младше двух лет, лица с инвалидностью, неполные семьи.
Субсидии с 1 декабря
Субсидии в Украине с 1 декабря будет начислять не Пенсионный фонд, как ранее, а Минсоцполитики. Если вы уже получали субсидию ранее, то вам продолжат их начислять и далее.
Если же вы хотите впервые оформить субсидию, то нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы Фонда или работникам центра предоставления административных услуг. Также заявление об оформлении субсидии можно подать онлайн на сайте ПФУ, или через приложение "Дія".
Изменения для водителей
С 14 декабря в Украине начнут действовать новые правила оформления или перерегистрации автомобиля. Оформить свой автомобиль можно будет через личный кабинет водителя или в приложении "Дія". Таким же образом можно будет заказать номерной знак.
Рождество и новогодние праздники
В декабре нас ожидает несколько религиозных праздников, таких как День святого Николая и Рождество Христово, а также светский праздник Новый год 2023. При этом дополнительных выходных на праздники в этом году не будет из-за действия военного положения.
В 2022 году ПЦУ разрешила отмечать Рождество 25 декабря и проводить богослужения в этот день.
В Киеве в этом году не смотря на войну будет установлена новогодняя елка. Мэр столицы Виталий Кличко пообещал, что массовых новогодних мероприятий в 2023 году не будет, а елка будет установлена за счет бизнесов.