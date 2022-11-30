С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум и увеличатся пенсии, а субсидии будут начисляться по-новому.

В последний месяц года жизнь украинцев изменится во многих аспектах. В декабре вырастет прожиточный минимум и связанные с ним выплаты, а также поднимутся пенсии. При этом тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений. Также в декабре будет упрощена процедура подачи некоторых документов.

Прожиточный минимум и пенсии

Прожиточный минимум с декабря вырастет в среднем на 80 гривен, а вместе с ним вырастут и привязанные к минимуму зарплаты. Для разных демографических групп прожиточный минимум будет отличаться:

для детей до 6 лет - 2272 грн; Видео дня

для детей возрастом 6-18 лет - 2833 грн;

для трудоспособных совершеннолетних украинцев - 2684 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2093 грн.

Вместе с прожиточным минимум изменятся и другие выплаты. В частности, вырастет минимальная пенсия, ведь она не может быть ниже прожиточного минимума. Размеры пенсии изменятся следующим образом:

минимальная пенсия составит 2093 грн, как прожиточный минимум;

составит 2093 грн, как прожиточный минимум; максимальная пенсия составит 20930 грн, то есть 10 прожиточных минимумов;

составит 20930 грн, то есть 10 прожиточных минимумов; минимальная пенсия безработным до 70 лет с полным страховым стажем составит 2500 грн.

Также изменятся другие выплаты, которые связаны с прожиточным минимумом:

максимальная помощь по безработице вырастет до 10736 гривен в месяц (минимальная останется без изменений - от 650 до 1800 грн);

вырастет до 10736 гривен в месяц (минимальная останется без изменений - от 650 до 1800 грн); минимальный размер алиментов составит 1136 грн на ребенка до 6 лет, и 1416 грн на ребенка от 6 до 18 лет;

составит 1136 грн на ребенка до 6 лет, и 1416 грн на ребенка от 6 до 18 лет; помощь на ребенка под опекой или попечительством вырастет до 5680 грн на ребенка до 6 лет, и 7083 грн для ребенка возрастом от 6 до 18 лет;

под опекой или попечительством вырастет до 5680 грн на ребенка до 6 лет, и 7083 грн для ребенка возрастом от 6 до 18 лет; помощь на ребенка с инвалидностью под опекой или попечительством вырастет до 7952 грн на ребенка до 6 лет, и 9915 грн для ребенка возрастом от 6 до 18 лет;

под опекой или попечительством вырастет до 7952 грн на ребенка до 6 лет, и 9915 грн для ребенка возрастом от 6 до 18 лет; минимальная пенсия шахтерам составит 6279 грн;

составит 6279 грн; минимальная пенсия семьям военнослужащих при утрате кормильца вырастет до 4186 грн.

Тарифы на газ и электроэнергию

В Украине установлен мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду как минимум до конца отопительного сезона. Поэтому тарифы на коммуналку этой зимой не изменятся. Тарифы на газ сохранятся на уровне 7,96 грн/куб.м, а тарифы на свет не превысят 1,44 грн/кВт*час, если домохозяйство потребляет до 250 кВт*ч в месяц, и 1,68 грн/кВт*час - при потреблении от 250 кВт*ч в месяц.

Выплаты для переселенцев с 1 декабря

Внутренние переселенцы (ВПЛ) в декабре могут рассчитывать на следующие размеры выплат.

Ежемесячное пособие на проживание для ВПЛ составит 2000 грн, а переселенцам с инвалидностью и детям будут выплачивать 3000 грн ежемесячно.

Также в Украине с декабря начнется вторая волна выплат в размере 6600 гривен внутренним переселенцам. Деньги будут выплачивать в течение трех месяцев - по 2200 в месяц. На эти выплаты могут рассчитывать граждане в возрасте от 55 лет, беременные женщины, одинокие матери с детьми младше двух лет, лица с инвалидностью, неполные семьи.

Субсидии с 1 декабря

Субсидии в Украине с 1 декабря будет начислять не Пенсионный фонд, как ранее, а Минсоцполитики. Если вы уже получали субсидию ранее, то вам продолжат их начислять и далее.

Если же вы хотите впервые оформить субсидию, то нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы Фонда или работникам центра предоставления административных услуг. Также заявление об оформлении субсидии можно подать онлайн на сайте ПФУ, или через приложение "Дія".

Изменения для водителей

С 14 декабря в Украине начнут действовать новые правила оформления или перерегистрации автомобиля. Оформить свой автомобиль можно будет через личный кабинет водителя или в приложении "Дія". Таким же образом можно будет заказать номерной знак.

Рождество и новогодние праздники

В декабре нас ожидает несколько религиозных праздников, таких как День святого Николая и Рождество Христово, а также светский праздник Новый год 2023. При этом дополнительных выходных на праздники в этом году не будет из-за действия военного положения.

В 2022 году ПЦУ разрешила отмечать Рождество 25 декабря и проводить богослужения в этот день.

В Киеве в этом году не смотря на войну будет установлена новогодняя елка. Мэр столицы Виталий Кличко пообещал, что массовых новогодних мероприятий в 2023 году не будет, а елка будет установлена за счет бизнесов.

Вас также могут заинтересовать новости: