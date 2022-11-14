Дата Рождества вызывает множество споров среди православных украинцев. Попробуем разобрать аргументы "за" и "против" обеих дат.

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Православные украинцы разделились на два лагеря - сторонники Рождества 25 декабря и приверженцы 7 января. Большинство верующих всё ещё придерживается второй точки зрения, но почитателей даты 25 декабря становится всё больше.

УНИАН разобрал аргументы "за" и "против" этих двух дат. В этой статье редакция УНИАН не выражает своё мнение о дате Рождества, а лишь цитирует самые частые доводы сторонников двух дат.

Почему стоит праздновать Рождество 25 декабря - аргументы

На самом деле все христиане празднуют 25 декабря Рождество. Однако некоторые православные церкви отмечают праздник 7 января, поскольку пользуются старым юлианским календарем, который отличается от современного на 13 дней. Отмечать Рождество по старому летоисчеслению нелогично, ведь в быту мы давно пользуемся исключительно современным календарем.

Если мнение главы ПЦУ митрополита Епифания важно для вас, то он считает правильным отмечать Рождество 25 декабря и считает, что украинцам со временем следует перейти на эту дату. "Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить", - сказал Епифаний.

Многие сторонники декабрьской даты утверждают, что перенос Рождества Христового на 25 декабря отдалит нас от советских и российских традиций.

Празднование Рождества после Нового года преуменьшает значение этого праздника, делает его "второстепенным" и менее ожидаемым.

При переходе на декабрьскую дату Рождественский пост закончится до Нового года. Тогда больше верующих будут соблюдать этот пост, ведь сейчас многие нарушают его в новогодние праздники, когда пост самый строгий.

Аргументы за празднование Рождества 7 декабря

Для многих украинцев Рождество 7 января является обязательной семейной традицией и связана с приятными детскими воспоминаний, от которых верующие не готовы отказаться.

Упомянутый ранее митрополит Епифаний считает, что нельзя резко и искусственно переводить рождественские праздники на 25 декабря, потому что это разделит и поссорит украинцев, которые привыкли к январской дате. По его словам, переход на 25 декабря должен быть мудрым и постепенным.

Переход на современный календарь и празднование Рождества 25 декабря приведет к переносу дат почти всех православных праздников, в том силе Дня святого Николая и Крещения. Такое изменение будет трудно принять многим верующим.

В украинских традициях 7 января начинался период рождественских святок, который длился до Крещения 19 января. Этот период имеет немало своих обычаев и обрядовых песен. Опыт других стран доказывает, что невозможно выкорчевать с народной памяти многовековые традиции.

Некоторые историки и этнографы утверждают, что традиция отмечать Рождество 7 января не пришла к нам из Москвы, а напротив была установлена в Киевской Руси и уже от нас перешла на нынешние российские земли.

В Библии ни разу не упоминается точная дата рождения Иисуса. Дата 25 декабря выбрана условно и её нельзя назвать истинно правильной и сакральной. Поэтому нет принципиальной разницы, когда отмечать это событие.

Выводы

Как мы видим, обе даты Рождества имеют свои аргументы. Каждому верующему стоит решить, когда отмечать Рождество - но ссориться с родными по этому поводу не нужно. И всегда важно помнить, что настоящая вера находится в сердце и поступках, а не в календаре.

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