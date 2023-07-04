На ремонт пострадавшего жилья из городского бюджета выделили уже 43 млн грн.

В Николаеве активно ремонтируют пострадавшее от российских обстрелов жилье, однако большинство закупок на выполнение этих работ чиновники провели без торгов, а сами подряды достались хорошо известным местным властям компаниям, что может свидетельствовать о наличии коррупции.

На сегодня из резервного фонда городского бюджета уже выделили 43 млн грн, которые направили на текущие ремонты снесенных крыш, поврежденных фасадов и также выбитых окон, о чем говорится в материале Центра журналистских расследований.

Так, восстановление кровли дома по улице Крылова, в который попала российская ракета, стоило более 4 млн грн, причем закупку этих работ Департамент ЖКХ провел не просто без торгов, а еще и не опубликовал на Prozorro. Однако журналисты нашли платежки перечисления средств подрядчику и обнаружили, что ремонтом занималась известная в городе компания "БК "Контакт-Жилстрой", владельцем которой длительное время был Анатолий Чайка, брат покойного мэра Николаева Владимира Чайки.

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Проект ремонта кровли и авторский надзор осуществляла Дарья Григоренко, которая до того проектировала реконструкцию аллеи национальных диаспор, по результатам которой открыли уголовное производство о растрате бюджетных средств.

Всего на восстановление уничтоженных взрывными волнами крыш в многоэтажках мэрия потратила 16,2 млн грн, из которых 2,6 млн грн - ООО "Автобиолюкс". Компания будет ремонтировать кровли пострадавших жилых зданий в двух районах города. С 2016 года эта фирма выиграла торги на проведение кровельных работ на 43,2 млн грн, хотя некачественно ремонтировала крыши, а однажды даже затопила школу, из-за чего ремонт этого объекта продолжался несколько лет.

Еще одним восстановителем кровель стал предприниматель Михаил Бучко из Галицинового, у которого до того обнаружили родственные связи с председателем этой ОТГ.

Большинство пострадавших многоэтажек Николаева получили фронтальные повреждения - взрывными волнами там выбиты окна и балконы. В основном на таких объектах жители проводили ремонты самостоятельно, получая от властей OSB-плиты.

Однако в ноябре-декабре прошлого года выбитое стекло в около 120 домах зашили такими плитами за средства бюджета города, заплатив 2,8 млн грн. Как говорится в материале, цена обшивки одного "квадрата" оконного проема на некоторых объектах разнилась почти в четыре раза.

Николаевские чиновники из Департамента ЖКХ не видят проблем в том, что проводят скрытые и неконкурентные закупки. А разницу в стоимости объясняют условиями работ.

Скандалы с закупками "на ремонт" в Украине

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Киеве чиновники закупили для укрытий детские барабаны на общую сумму в 900 тысяч гривен. Также для столичных укрытий купили две сковородки по 600 тысяч гривен каждая.

Кроме этого, примерно миллион гривен из бюджета города Киева выделили на детские настенные конструкторы для хранилищ.

В Днепровской районной государственной администрации от таких странных закупок открестились, заявив, что их делал не центральный аппарат, а управление образования, у которого на это предусмотрен свой бюджет.

Реакцией на скандалы с неуместными закупками для укрытий стало решение президента Владимира Зеленского, который уволил ряд ответственных чиновников.

Но, очевидно, что это не остановило столичных чиновников, ведь недавно Управление образования Днепровской РГА приобрело для укрытий дорогие портативные рации на общую сумму более 1 млн грн, примерно по $1500 за штуку.

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