Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в Украине третью неделю подряд наблюдается спад уровня заболеваемости COVID-19.

По прогнозу Киевской школы экономики, в Украине через неделю в "красной" зоне эпидопасности могут остаться только три региона – Хмельницкая, Харьковская и Сумская области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

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"Через неделю мы ожидаем, что в Украине в "красной" зоне останутся только три региона - это Хмельницкая, Харьковская и Сумская области. Остальные регионы, ожидается, что они выйдут из "красного" уровня", - заявил он.

Ганиченко отметил, что сейчас в Украине уже третью неделю подряд наблюдается спад уровня заболеваемости COVID-19.

"Сейчас регионы начинают выходить из "красных" уровней эпидемической опасности. На прошлой неделе вышли Львовская, Одесская области. Киев выйдет в субботу", - добавил он.

По словам аналитика, если взглянуть на эпидситуации во всех регионах, которые сейчас находятся в "красной" зоне, то подавляющее большинство из них может в течение недели выйти из нее.

"Например, Житомирская область на протяжении длительного времени стабилизируется и в течение недели может выйти из "красного" уровня. Запорожская, Киевская и Полтавская области еще не вышли из "красного" уровня только потому, что у них коэффициент выявления случаев инфицирования больше 20%. Ожидается стабилизация этого показателя из-за увеличения объемов тестирования, и после этого эти три региона смогут выйти из "красного" уровня", - добавил он.

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Также, по мнению Ганиченко, на днях из "красной" зоны выйдет Николаевская область.

"Здесь также остался только один показатель - это коэффициент выявления случаев инфицирования. Он находится очень близко к границам, и на днях можно ожидать, что Николаевская область выйдет из "красного" уровня", - отметил он.

Аналитик добавил, что Черниговская область также в течение недели может выйти из "красной" зоны эпидопасности.

"Еще остались несколько областей, которые все еще находятся в "красном" уровне эпидопасности. Прежде всего это Хмельницкая область, которая все еще далеко находится к выходу из "красного" уровня по уровню госпитализации. Также Сумская область находится далеко от границы в 60 госпитализаций на 100 тысяч населения", - отметил он.

По словам Ганиченко, Харьковская область по всем показателям может выйти из "красного" уровня уже буквально завтра, однако ситуация в этом регионе еще остается стабильно критической.

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"Процент занятости коек с кислородом - более 60%, однако это меньше, чем пороговое значение в 65%. Уровень госпитализации со дня на день упадет ниже 60 человек на 100 тысяч населения, однако это может не быть маркером того, что Харьковская область должна выйти из "красного" уровня", - сообщил он.

По словам Ганиченко, в Харьковской области критически переполнены все профильные больницы - инфекционные, городские, областные больницы, которые отведены под COVID-19.

"У них койки с кислородом заняты на 78%, реанимационные заняты на 92%. Поэтому выход Харьковской области из "красного уровня" все еще не рекомендуется", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: ситуация с заболеваемостью

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 11 тыс. 627 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли 387 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 059 тыс. 465 человек, умерли 43 тыс. 778.

На сегодня, по данным Минздрава, в "красной" зоне эпидопасности остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне находятся 8 регионов: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне - 7 областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.

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Автор: Константин Гончаров