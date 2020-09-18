Задорожный засветил в Верховной Раде часы Rolex Submariner \ apostrophe.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный засветил в Верховной Раде часы Rolex Submariner, стоимостью от $17 до 24 тыс.
Читайте также"Берем пример": модные тренды, которым следуют гламурные депутаты ВРЭксклюзивное фото нардепа с аксессуаром сделал корреспондент "Апострофа".
Вместе с тем, в ежегодной декларации о доходах нардепа Андрея Задорожного эти швейцарские часы отсутствуют.
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