Очередей на шиномонтажах пока не наблюдается.

Журналисты выяснили, сколько стоит замена летних шин на зимние, и наблюдаются ли уже огромные очереди на шиномонтажах.

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на канале 2+2.

"Переобуться или подождать первого снега? Каждый год эта дилемма предстает перед водителями с наступлением холодов. Из-за морозов мосты в столице уже начали обрабатывать противогололедными средствами, поэтому вскоре на шиномонтажах будут очереди из желающих заменить летнюю резину на зимнюю. Самые хитрые уже это сделали", – говорится в сюжете.

Отмечается, что значительных очередей пока еще нет, но мастера говорят, что они вот-вот будут. При этом цены на монтаж несколько изменились. Так, поменять шины на одном автомобиле стоит от 450 гривень.

Читайте такжеКогда менять резину на зимнюю: советы автомобилистамМногие шиномонтажи работают по предварительной записи, чтобы не скапливались автомобили. Но в период ажиотажа все равно появляются живые очереди. В день на одном шиномонтаже "переобувают" от 20 до 30 автомобилей.

Напомним, по прогнозам синоптиков, буквально через несколько дней в Украине ожидается снег.

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Автор: Катерина Шварц