В среднем в Украине за выходные автогаз подешевел на 58 коп., до 27,67 грн за литр.

За выходные с 5 по 8 августа ряд украинских сетей АЗС снизил цены на автогаз.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, продукт в сетях ОККО и WOG подешевел на 50 и 43 коп./ л, до 27,99 и 28,06 грн/л соответственно. На 0,63 грн/л уменьшила цены сеть SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

В сети "Укрнафты" автогаз подешевел на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" - на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.

На 0,15-1 грн/л снизили цены AMIC, "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Автотранс", Chipo и другие сети.

В среднем в стране за выходные автогаз подешевел на 58 коп./ л, до 27,67 грн/л.

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