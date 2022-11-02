Она имеет процентную ставку 14% и дату выплаты до мая следующего года.

С сегодняшнего дня, 2 ноября, в "Дии" можно купить еще одну военную облигацию - Бердянск.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Дия"в Telegram.

"С сегодняшнего дня в "Дии" можно купить еще одну военную облигацию - Бердянск. Каждая купленная облигация приближает оккупированные территории к освобождению и поддерживает нашу экономику", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что облигация имеет процентную ставку 14% и дату выплаты до 10.05.2023 года.

"За покупку вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Кроме Бердянска, в "Дии" также доступны Севастополь, Донецк, Мариуполь, Херсон и Мелитополь", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Военные облигации в Украине

Как сообщал УНИАН, с 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Действие" и помочь экономике Украины во время военного положения.

Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Луганск, Донецк и Крым. Стоимость одной облигации - от 900 грн. Ограничений на количество покупки облигаций нет.

За 3 недели украинцы приобрели 6,4 тысяч облигаций "Крым" и 2,5 тысяч облигаций "Луганск". Итого это почти 9 млн грн.

Справка УНИАН. Портал "действие" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. Приложением "Дія" уже пользуются более 18 млн украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: