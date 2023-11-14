Бойцы, которые защищают нашу страну неподалеку от оккупированной Запорожской АЭС, уже в ближайшее время получат очень важную технику: 100 радиационных дозиметров и 10 авто скорой помощи. Партию техники общей стоимостью 8 миллионов передала Командованию медицинских сил ВСУ компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

"Сегодня Метинвест передал нам 10 санитарных автомобилей, но в целом мы получили от них уже 40 таких авто. Потому искренние слова благодарности за такую помощь и приближение нашей победы – ведь чрезвычайно важно, чтобы медицинская помощь оказывалась бойцам вовремя. Эти автомобили будут обеспечивать своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи. Их передадут медицинским подразделениям воинских частей, которые выполняют боевые задачи", - рассказал бригадный генерал медицинской службы Сергей Халик.

В Метинвесте говорят: на фронт передали уже более 100 автомобилей скорой помощи на общую стоимость более 70 миллионов гривень. Ранее большинство этих авто закупали в Италии, но там авто уже заканчиваются, поэтому приходится искать авто в других странах.

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"Уже передали более ста авто, но ребята просят еще, поэтому мы, Стальной фронт, будем и дальше искать и передавать "скорые". Также передали дозиметры - их попросили бойцы, которые находятся возле атомной станции, чтобы контролировать ситуацию", - рассказал руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Метинвест Ахметова направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования. Общая сумма, которую Ринат Ахметов передал на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6 млрд грн.

Также компания начала производство противоминных тралов для военной техники ВСУ: Они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и обеспечения безопасности бойцов.