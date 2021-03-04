Более 20% граждан убеждены в том, что быть домохозяйкой для женщины - это полноценная самореализация.

Более 60% украинцев считают, что главное призвание женщины заключается в рождении детей.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

В частности, 44% опрошенных вполне соглашаются, что главное призвание женщины - родить детей. Еще 20% скорее согласны с этим утверждением и отдельно 20% - скорее не согласны, а 16% - совершенно не согласны. Еще 1% затруднились ответить.

В то же время 31% респондентов вполне соглашаются, что женщина лучше воспитывает детей, чем мужчина, 25% - скорее соглашаются, 27% - скорее не соглашаются, 16% - совсем не соглашаются. Еще 2% затруднились ответить.

Также на вопрос, кто в паре или семье воспитывает детей, более половины респондентов - 54% - ответили, что делают это поровну. Лишь 10% ответили, что это делает женщина, 31% - чаще женщина, 1% - чаще мужчина. Вообще никто не выбрал вариант ответа, что это делает только мужчина. Еще 3% вообще не ответили.

Кроме того, у респондентов спросили, начали ли они тратить больше или меньше времени на воспитание детей в условиях пандемии.

Так, более половины опрошенных - 58% - ответили, что столько же тратят времени на воспитание детей, 38% - больше времени, 3% - меньше времени. Еще 1% затруднились ответить.

При этом 48% опрошенных совершенно не согласны, что "быть домохозяйкой для женщины - это полноценная реализация себя". Но 12% полностью согласны, 9% - скорее согласны и 30% - скорее не согласны. Еще 1% затруднились ответить.

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 27-28 февраля 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во время телефонных интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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Автор: Виталий Саенко