За вступление в НАТО высказались более 70% респондентов, против – 7%.

Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, против лишь 4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, в случае проведения референдума по вступлению в ЕС 81% среди всех респондентов проголосовали бы "за" вступление. "Против" вступления в ЕС - 4%. Остальные 15% не принимали бы участия в голосовании или не определились.

Несколько ниже поддержка в случае вступления в НАТО, но также подавляющее большинство украинцев проголосовали бы "за" – 71% среди всех респондентов, в то время как "против" проголосовали бы 7%. 22% опрошенных украинцев не принимали бы участия в голосовании или не имеют определенной позиции в данном вопросе.

По данным КМИС, в пересчете респондентов, которые приняли бы участие в волеизъявлении, на референдуме по вступлению в ЕС было бы 96% голосов "за", на референдуме по вступлению в НАТО – 91%.

По сравнению с июнем 2021 года с 52% до 81% выросла доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС. Также за этот период с 48% до 71% выросла доля тех, кто поддерживает вступление в НАТО. Кроме этого, в случае ЕС - с 19% до 4%, а в случае НАТО - с 24% до 7% снизилась доля тех, кто выступает против членства Украины в этих организациях.

Обращается внимание, что вступление в ЕС в период до 2013 года поддерживали фактически лишь жители запада Украины. В центре поддержка вступления в ЕС хотя и преобладала, но это не было большинство населения. На юге и востоке преобладали те, кто выступал против членства Украины в ЕС (лишь четверть голосовали бы "за" вступление в ЕС на референдуме). По состоянию на 2021 год подавляющее большинство запада и центра поддерживали вступление в ЕС. На юге преобладали сторонники вступления, хотя их было меньше половины. На востоке же преобладали противники вступления. На июль 2022 года подавляющее большинство жителей и запада, и центра, и юга, и востока поддерживают вступление Украины в ЕС.

"Аналогичный тренд изменений прослеживается и по отношению к вступлению в НАТО по той разнице, что этот вопрос в межрегиональном измерении до 2013 года был значительно поляризованнее. Сейчас же большинство жителей запада и центра, юга и востока поддерживают вступление в НАТО", - отмечают социологи.

Опрос проводился 6-20 июля методом телефонных интервью. Было охвачено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и ОРЛДО, а также тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года.

Погрешность не превышает 2,4% плюс определенное систематическое отклонение из-за условий войны.

Как писал УНИАН, почти три четверти украинцев (73%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

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