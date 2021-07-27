Среди прихожан УПЦ МП с таким мнением соглашаются более 60%.

Большинство граждан Украины (55%) не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству".

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года.

В то же время 41% опрошенных с этим мнением согласны. На Востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением соглашаются более 60%. Среди жителей Западного региона, напротив, более 70% несогласны с этим. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом про "один народ".

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Как проводился опрос

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Скандальная статья Путина

Путин написал статью "об историческом единстве русских и украинцев". В статье он в очередной раз пытается доказать, что русские и украинцы - "один народ, единое целое", которое принадлежит к "одному историческому и духовному пространству".

Автор: Константин Гончаров