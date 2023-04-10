Одного из них обвиняют в убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору.

Бывшие боевики так называемой "ДНР", которые в 2014 году расстреляли 16-летнего подростка Степана Чубенко за проукраинскую позицию, попали за решетку. Один из них, Вадим Погодин, мог "перейти дорогу" кому-то важному, а второй, Максим Сухомлинов, подозревается в убийстве по предварительному сговору.

О задержании первого преступника стало известно еще в марте. Об этом писал журналист и блогер Денис Казанский. По его мнению, Погодин "перешел кому-то дорогу", ведь в один момент стал "организатором ОПГ", хотя ранее был "защитником Донбасса".

"Тут-то соратники по "русскому миру" и припомнили ему убийство подростка в 2014 году. Представители так называемого "МВД ДНР" бросили Погодина на подвал и радостно отчитались об этом на своем официальном сайте", — написал Казанский.

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А Сухомлинова поймали в Ялте 6 апреля. Бывшего боевика подозревают в совершенном убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом рассказали авторы Telegram-канала "Осторожно новости". За упомянутое преступление сепаратист может получить пожизненный срок.

Убийство Степана Чубенко: что известно

Подросток активно участвовал в проукраинских митингах в Краматорске. Именно он с друзьями снял "флаг ДНР", который вывесили оккупанты во время захвата города.

Боевики схватили Чубенко из-за сине-желтой ленточки, когда подросток возвращался из Киева в Краматорск. У него также был шарф футбольного клуба "Карпаты".

Парня жестоко пытали и расстреляли в июле 2014 года в селе Кузнецово-Михайловка на Донетчине. Однако похороны состоялись только в сентябре, так как родители долго искали сына.

В 2017 году Украина приговорила Погодина и Сухомлинова к пожизненному заключению, но Россия отказалась выдать боевиков.

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