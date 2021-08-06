Во время обстрелов Краматорска парень помогал спускаться в убежище пожилым людям, также он снял с городской площади флаг "ДНР".

В Краматорске школу переименовали в честь 16-летнего Степана Чубенко, которого пытали и убили российские наемники.

Об этом сообщает информагентство "Вчасно".

Решение о переименовании общеобразовательной школы I-III ступеней № 12 на Краматорское учреждение общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко принято 5 августа на внеочередной сессии Краматорского городского совета.

Степан был учеником этой школы. Предложение о переименовании учебного заведения поступило от трудового коллектива и местных активистов.

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Степан Чубенко - за что боевики пытали и убили украинского патриота

В 2014 году Степан участвовал в митингах в Краматорске в поддержку целостности Украины. Во время обстрелов Краматорска парень помогал спускаться в убежище пожилым людям, также он снял с городской площади флаг "ДНР".

Боевики схватили Степана Чубенко в Донецке в июле 2014 года. Тогда он возвращался из Киева в родной Краматорск. У подростка обнаружили ленту сине-желтого цвета и шарф футбольного клуба "Карпаты". Степана вывезли в поселок Горбачево-Михайловка, где несколько дней жестоко пытали, а потом расстреляли.

Осенью 2018 года Дзержинский суд Донецкой области заочно приговорил боевиков Вадима Погодина, Юрия Москалева и Максима Сухомлинова к пожизненному заключению за убийство Чубенко. Сейчас убийцы, вероятно, скрываются на территории России и оккупированного Крыма.

Посмертно Степану Чубенко было присвоено звание Народного героя Украины, он был награжден Орденом Мужества.

Автор: Денис Прядко