Прежде всего эксперты советуют не паниковать и позаботиться о своем комфорте в случае блэкаута.

В случае осложнения ситуации с энергоснабжением украинцы должны продумать несколько моментов. Прежде всего речь идет о туалете, воде и пищевых продуктах.

Об этом сообщил председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", эксперт по энергетике Андрей Закревский в эфире 1+1.

"Туалеты в первую очередь, надо уже сейчас думать... Брать пакет и ходить на ведро - что же делать. Второй момент - вода, постоянно иметь водичку. И еще - еда: покупайте консервы только те, которые не надо варить, а только разогревать", — сказал он.

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Эксперт советует подготовить выгребные ямы возле дома и купить извести, чтобы присыпать все это. Еще Закревский для того, чтобы подбодрить украинцев, посоветовал представить, что мы "в походе к нашей победе".

В свою очередь, инструктор по выживанию и адаптации в экстремальных условиях Глеб Скоробогатов объяснил, как сохранить тепло в собственной постели и превратить снег в питьевую воду.

Для превращения снега в безопасную для здоровья воду нужен "электролит" - полчайной ложки соды и соли и столовую ложку сахара на литр воды. Также такую воду можно пропустить через обычный фильтр для кофе.

Скоробогатов советует "окружить" кровать фольгой, прикрепив ее на стенах, можно даже под кровать положить этот материал. Так можно будет сохранить тепло собственного тела. Если вы греетесь с помощью емкостей с горячей водой, в нее можно добавить соли - так она будет сохранять долго тепло.

Разговоры о блэкауте в Украине

Блэкаут в Украине маловероятен, считают в ДТЭК. Но Россия пытается именно этого достичь ракетными обстрелами энергообъектов в Украине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, оккупантам удалось вывести из строя около 50% всей энергосистемы Украины.

Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

22 ноября гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко назвал маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявляет, что по состоянию на 22 ноября в Украине не осталось неповрежденных российскими ракетными обстрелами гидро- и теплоэлектростанций.