"Благотворительный фонд "Велич Життя" вместе с партнерами во всем мире и дальше будут поддерживать храбрый народ Украины, который защищает свой суверенитет, территориальную целостность и свою свободу", - отметил Владислав Ландар.

"Благотворительный фонд "Велич Життя" выражает благодарность нашим европейским партнерам компании Medusa - мистеру Taszos Loizou и компании из Германии Listan GmbH, которые делают необычайные вещи по зову своего сердца. Нет души, которой было бы все равно, что происходит со свободой. И нет ни одной души в Украине, которая не чувствовала бы благодарности к вам - людям, которые помогают нам не потому, что должны, а потому, что ваше сердце не может позволить вам поступать иначе. Это и есть человечность. Если бы не было таких людей с такими большими сердцами, в мире не осталось бы никакой свободы", - подчеркнула президент фонда Алла Ландар.

Встреча участников Благотворительного фонда "Велич Життя" с партнерами является еще одним подтверждением стратегического партнерства между Украиной и европейскими партнерами.

Ситуация на фронте, первоочередные потребности медицинского фронта, необходимость усиления украинского медика, миссии Благотворительного фонда "Велич Життя" - "Врятуємо їх життя".

"Спасибо за преданность и поддержку Украины, за каждую направленную помощь, искренне благодарна европейским партнерам за непоколебимую поддержку. Солидарность - человеческая и мировая - остается единственным средством против варварства и агрессии. Никогда не отказываемся от нашей природной силы - силы всего свободного мира. Силы действовать вместе. На полную. Ради мира. Придет время, когда мы все, все украинцы, будем праздновать в мире и настоящей безопасности нашу победу. Это будет время без оккупантов на украинской земле. Я благодарю всех, кто ни дня не теряет, приближая мир и безопасность для всей нашей земли", - отметила Конева Елизавета.

"Наши воины, наши герои. Передовая. Гордимся всеми! И благодарю вас - за ваше мужество! Благотворительный фонд "Велич Життя" вместе с партнерами поддерживают прифронтовые госпитали", - заявил Владислав Ландар.