'Битва за свет': в Киеве открыли инсталляцию с разрушенным россией трансформатором ТЭС

В Киеве на Контрактовой площади официально открыта инсталляция "Битва за свет": киевляне и гости столицы впервые могут вживую увидеть, как выглядит оборудование украинских ТЭС после российских атак.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

Инсталляция включает в себя разрушенный россией силовой трансформатор, который работал на одной из теплоэлектростанций ДТЭК.

Видео дня

Она позволяет украинцам лично увидеть и оценить масштаб разрушений объектов украинской энергетической инфраструктуры, которые подверглись более 1000 российских атак с октября 2022 года. В результате враг уничтожил почти 90% всей тепловой и 45% гидрогенерации.

"Энергетическая инфраструктура каждого без исключения региона пострадала от обстрелов. В промежутках между массированными ракетными ударами враг чуть ли не ежедневно атакует дронами энергообъекты по всей стране, особенно в прифронтовых регионах. Наши энергетики прилагают титанические усилия, чтобы в таких сверхсложных условиях сохранить целостность энергосистемы и обеспечивать наших граждан электроэнергией", - отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко.

Инсталляция организована компанией ДТЭК и ОО "Порт Культуры" при содействии Министерства энергетики Украины и при поддержке КГГА.

"Выставленный трансформатор имеет свою историю - после обстрела он горел сутки, потому что его невозможно было потушить. И, к сожалению, из-за масштабных повреждений его невозможно восстановить. Мы поставили его в Киеве, чтобы каждый мог воочию увидеть это так, как видят энергетики на ТЭС и других энергетических объектах. Однако, несмотря на все сложности и ежедневные риски попасть под вражеский обстрел, украинские энергетики продолжают свою битву за свет", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.