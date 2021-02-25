Лидер партии "5.10" Геннадий Балашов пытается скрыть запрет на пересечение границы Украины путем ввода общественности в заблуждение касаемо своего местопребывания.

Об этом заявил политолог Виктор Таран.

По его словам, в текущее время Балашов занимается тем, что убеждает всех, что находится в Стамбуле – "Для этого 23 и 24 февраля он опубликовал фотографии с типичными туристическими подписями, на которых демонстрирует, как ему приятно отдыхается".

"Однако есть одно "но". Заключается оно в том, что в те же 23 и 24 февраля Балашов выступил аж на 3 каналах!", - подчеркивает Таран.

При этом он приводит список каналов, в эфирах которых выступал Балашов - "Сначала в эфире "Магнолия TV" он снова критиковал языковой закон. Потом - на канале "Наш" обсуждал приговор Стерненко, и в завершение - продвигал свои идеи и разговаривал со зрителями "4 канала".

В то же время Таран обращает внимание на то, что Балашов манипулирует фотографиями, сделанными ими в Стамбуле в начале 2021 года.

"Балашов действительно был в Стамбуле. Но в начале года. И фотографии, которые он сейчас публикует были сделаны именно тогда - присмотритесь к одежде, там даже носки одни и те же", - говорится в сообщении.

Причину таких манипуляций Балашова Таран видит в его желпании "скрыть запрет на выезд из Украины из-за алиментного исполнительного производства".

"Но главное – он не может правильно составить 2+2, чтобы понять, что когда в 8.55 ты сидишь в прямом эфире всеукраинского канала, а в 13.10 постишься, как обедаешь в Стамбуле - это заметят все. И сразу поймут, что этот отпуск - низкопробный фейк", - резюмирует политолог.

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Автор: УНИАН