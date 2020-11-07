Акцию анонсировали еще во вторник, 3 ноября.

Под домом председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в Василькове проходит акция протеста, участники которой требуют отставки судьи после отмены КСУ ряда антикоррупционных норм и призывают отправить его в Ростов.

Трансляцию проводит один из организаторов акции – Центр противодействия коррупции.

Под домом Тупицкого скандируют: "Тупицкий, в отставку", граждане принесли виселицу. Территорию усилили полицией.

Автопробег начался с собрания участников у стадиона "Динамо" в Киеве утром 7 ноября.

Акцию анонсировали еще во вторник, 3 ноября.

Первая акция протеста под стенами Конституционного суда состоялась 30 октября. Демонстранты требовали от судей подать в отставку и угрожали «билетом в Ростов» из-за решения фактически заблокировать антикоррупционную реформу.

3 ноября под судом состоялась еще одна акция протеста. Сегодня судьи рассматривают конституционность закона о языке. Несмотря на небольшое количество участников мероприятия, прилегающие улицы усилили полицией.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября это решение НАЗК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

29 октября открытый доступ к Госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Яна Ставская