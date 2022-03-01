За последние шесть дней российской агрессии спасатели 4 тысячи раз выезжали на различные ЧС.

За последние 6 дней российской агрессии сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины вынуждены были выезжать на различные события, в основном, пожары, 4 тысячи раз.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в видеокомментарии, обнародованном в Telegram-канале МВД.

Он отметил, что 6 суток фактически спасатели и пожарные не спят.

"За последние 6 суток сотрудники ГСЧС вынуждены были выезжать на различные события, в основном, это конечно – пожара, 4 тысячи раз. По сути это по 800 выездов за один день по всей стране", – сказал он.

Денисенко подчеркнул, что 834 выезда было осуществлено на ликвидацию обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

"Очень важно говорить, что мы спасли за эти 6 суток 123 человека, 425 человек удалось эвакуировать. По сути это те 600 человек, которым удалось выжить благодаря работе нашего ГСЧС и пожарных", – сказал советник министра.

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