Жену Арестовича зовут Анастасия, в браке у них родилось двое детей.

"Успокоительное" во время полномасштабной войны и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович очередной фотографией "разбил сердца" многих украинок, показав свою жену.

На странице в Instagram он опубликовал селфи, на котором предстал вместе с женой Анастасией. Судя по подписи, фото было сделано на одной из заправок.

"Сфоткался с девушкой на заправке. Оказалось - жена. Ну, что ты будешь делать..." – написал Арестович. Видео дня

Напомним, Арестович стал любимцем украинок после начала полномасштабной войны. В сети его окрестили "успокоительным", потому что после его вечернего выхода в эфир многие люди успокаивались и шли спать.

Известно, что он был в браке несколько раз. Последний раз он женился в 2015 году на Анастасии Грибановой. В браке у них родилось двое детей - сын Александр и дочь Вероника. Также у него есть ребенок от первого брака - дочь Аэлита.

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