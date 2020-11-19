В прошлом году Украина входила в группу с низким уровнем знания английского языка.

Украина занимает 44 место из 100 стран мира по уровню знания ее населением английского языка.

Такие данные исследования приводит компания EF EPI по результатам тестирования 2,2 млн взрослого населения.

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Согласно данным исследования, уровень владения украинцами английским языком является средним в то время, как в прошлом году граждане страны имели низкий уровень владения этим языком и занимали 43 место в соответствующем рейтинге.

Стоит отметить, что уровень владения английским среди украинских мужчин составляет 63,13% (средний показатель в Европе – 69,13%, в мире – 62,25%), а уровень владения языком среди украинок достигает 63% при средних европейских показателях в 68,5% и мировых – 62,75%.

В группе со средним уровнем знания английского языка вместе с Украиной из стран постсоветского пространства расположились Грузия (47%), Беларусь (41%).

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Автор: УНИАН