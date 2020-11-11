Во время планового хирургического вмешательства Анастасии Островской якобы повредили сосуды.

В одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре умерла 35-летняя Анастасия Островская - жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили.

Об этом сообщает издание "Сhas News". О потере министр сообщил на своей странице в Facebook, также информацию подтвердили близкие семьи.

Как сообщил источник Сhas News, Островской делали плановую операцию по поводу камней в желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства ей якобы повредили сосуды. Спасти женщину, по словам источника, пытались 10 часов, но она умерла.

Александр Квиташвили сообщил изданию, что всего было четыре операции.

«Простите, я сейчас не в силах об этом говорить. Занимаюсь оформлением бумаг», - сказал Квиташвили.

Напомним, Александр Мерабович Квиташвили, родившийся 15 ноября 1970 года в Тбилиси, грузинский и украинский государственный деятель. Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.

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20 августа умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев.

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Автор: Денис Прядко