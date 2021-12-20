На церемонии присутствовал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

В праздник святого Николая Чудотворца Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла во Львове получил от мецената Александра Свищева уникальные старопечатные издания и икону святого Николая начала XVII века.

"Гарнизонный храм апостолов Петра и Павла – важная духовная святыня Львова. Это место силы для украинских военных. Хочется, чтобы храм был магнитом города, куда с удовольствием будут приходить туристы и львовяне. И икона, и старинные издания, в которых упоминается Гарнизонный храм, будут размещены в подземелье, где каждый посетитель сможет из осмотреть и узнать много интересных фактов об истории святыни", - рассказал президент Федерации водного поло Украины, меценат Александр Свищев.

Одна из старопечатных книг – наставления для монашеской жизни "Цветник священноинока Аввы Дорофея", изданный в Киево-Печерской лавре в 1652 году.

Вторая - "Восьмигласник" (богослужебная книга, состоящий из чинопоследования вечерни, повечерия, утрени и литургии) изданный в типографии Ставропигийного братства Михаилом Слезкой в 1643-1644 гг.

На церемонии присутствовал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. К передаче реликвий также приобщился меценат Юрий Котик.

"Икона святого Николая действительно очень ценна для нас - священнослужителей. Мы часто молимся именно святому Николаю о здоровье наших военнослужащих и о мире в стране. Благодарим меценатов Александра Свищева и Юрия Котика за такой чудесный сюрприз для храма в этот прекрасный день", - говорит настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла о.Тарас Михальчук.

Автор: Иван Бойко