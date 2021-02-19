В Днепре разыскивают 20-летнего Александра Нетесу.
По данным из официально базы МВД, о пропаже парня заявили 18 февраля.
Как сообщает волонтерская группа «Поиск пропавших детей», на вид Александру 20-25 лет, волосы русые, рост около 180-185 см. Особые приметы — множество татуировок. Парень был одет в шапку серого цвета, черную куртку до колен, черные джинсы и черные ботинки.
Читайте такжеВ Днепре трамвай сошел с рельсов и придавил женщину на остановке (видео, 18+)По словам близких пропавшего, рано утром тот сел в машину, которую заказал через приложение BlaBlacar. Водитель позвонил парню за полчаса до поездки. Машина ожидала Александра возле торгового центра «Наша Правда», и в 5:47 он уехал. Время смогли зафиксировать благодаря переписке с девушкой пропавшего. В 6:25 диалог в мессенджере оборвался.
Родные утверждают, что перед поездкой парень полностью зарядил телефон. При этом связаться с ним оказалось невозможным.
Куда направлялся молодой человек, неизвестно.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят звонить по номерам: 102 (полиция), или 098 172 11 84 (Поиск пропавших детей, Днепр).
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