Ахметов продолжил проект помощи защитникам Мариуполя и их семьям

Проект поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали" продолжит работу в 2025 году. Такое решение принял основатель проекта Ринат Ахметов.

"Я принял решение продолжить работу проекта "Сердце Азовстали" в 2025 году, потому что более полутора тысяч защитников Мариуполя все еще находятся в плену. И это не просто цифра - это более полутора тысяч мужественных людей, украинцев, которые оказались в крайне сложной жизненной ситуации. Они должны знать, что они не одни. Что их ждут дома - ждут их семьи, родители, дети, ждет вся Украина. А наш долг - бороться за этих ребят, поддерживать и помогать. Мы должны сказать им большое "спасибо" за их подвиг - не только словами, но и делами", - заявил Ринат Ахметов.

Проект "Сердце Азовстали" начал работу 16 января 2023 года по личному решению Ахметова.

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Он выделил на поддержку защитников Мариуполя 1 миллиард гривен на 2023 и 2024 годы.

Благодаря этому за 2 года более 6000 защитников получили поддержку персонально или через их семьи.

Сегодня проект получил дополнительное финансирование на 2025 год и продолжит поддержку защитников Мариуполя в течение следующих 12 месяцев.

Команда проекта совместно с защитниками Мариуполя определит и представит направления поддержки на следующий год вместе с бюджетом в феврале 2025 года, а также отчитается за предыдущие два года.