Луганский горсовет зарегистрировал 6310 актов о разрушении жилых домов

Как сообщили в пресс-службе горсовета, департамент по вопросам труда и социальной защиты населения горсовета зарегистрировал в сентябре 4226 актов от жителей Луганска о разрушении домов, а также 2084 акта по состоянию на 18 октября.

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В сентябре от жителей принято всего 6438 заявлений и актов обследования нанесенного ущерба вследствие обстрелов.

Кроме того, для получения социальной помощи в виде одежды выдано 430 талонов за октябрь и 589 талонов за сентябрь.

По вопросу расселения в общежитие в связи с разрушением жилья в центр административных услуг обратились 29 семей в октябре и 132 семьи в сентябре. Талоны на поселение выданы 140 семьям (363 человека). Для 24 семей подыскивают варианты расселения.