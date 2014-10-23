Боевики задерживают местных жителей за фото- или видео-съемку

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его информации, после "охоты на велосипедистов" террористы повсеместно ведут "отлов" представителей местного населения, ведущих фото- или видео-съемку на мобильные телефоны.

"Самого факта использования фотокамеры телефона достаточно для задержания его владельца, независимо от объекта съемки", - написал Дмитрий Тымчук.