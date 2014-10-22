Боевики уничтожили двух офицеров ФСБ на Донбассе – активист

Об этом сообщил сопредседатель Общественной Инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV.

«Москву не устраивает самостоятельная позиция, которую заняли полевые командиры. На сегодня зафиксировано два случая ликвидации офицеров ФСБ, которые должны были зачистить эту территорию», - сообщил активист.

Читайте такжеВ "ДНР" – новая волна мобилизации: готовятся к "масштабному наступлению" Киева после выборовПо его словам, таким образом «местные» продемонстрировали, что они не будут жить по правилам Москвы.

«Более того, их бы устроил единое политическое и юридическое устройство с Украиной или с Украиной «перезагруженной», где не будет местных олигархов, которые довели страну до бардака», - отметил Снегирев.

Как сообщал УНИАН, недавно в Снежном Донецкой области между боевиками из батальона «Оплот» и российскими военнослужащими возник конфликт. Офицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникой.