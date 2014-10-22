В Крыму введен запрет на продажу алкоголя в ночное время
22:04, 22 октября 2014Общество
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В Крыму оккупационные власти полуострова приняли решение запретить с 2015 года продажу спиртных напитков в ночное время.
В Крыму введен запрет на продажу алкоголя в ночное время
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение об ограничении розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков приняли депутаты так называемого «Государственного совета Крыма» в среду, 22 октября.
В частности, решение предусматривает запрет розничной продажи алкоголя на территории полуострова в период с 23.00 до 10.00. Запрет начнет действовать с 1 января 2015 года.
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При этом запрет не будет распространяться на крымчан, которые производят продукцию с этиловым спиртом, без цели сбыта и для личного употребления.
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