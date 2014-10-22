Завтра на Украину обрушится ненастье: штормовой ветер и первый снег

14:31, 22 октября 2014
Общество
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23 октября погода Украины будет зависеть от деятельности атмосферных фронтов. Они обусловят сложные метеорологические условия - сильные дожди, штормовой ветер, а вечером на крайнем севере даже возможен мокрый снег. 

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Температура воздуха снизится и в западных и северных областях составит +5+10 градусов. На остальной территории ожидается +10+16, в южной части до +20 градусов. 

В западной части ожидаются дожди, местами сильные осадки, на севере Ровенщины и Волыни возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью +6+13, днем ​​+6 +13 градусов. 

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В северных областях пройдут дожди, вечером на севере Черниговщины возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью +4+10, днем +5+11 градусов.

В центральных областях - дождливая погода. Температура воздуха ночью +9+13 градусов, днем +9+13 градусов. 

На востоке Украины пройдут дожди. Температура воздуха ночью +4+9, днем +10+16, на Харьковщине +4+10 градусов. 

В южной части пройдут дожди, лишь в Крыму - без осадков. Температура воздуха ночью +9+14, днем +14+20 градусов. 

В Киеве ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью и днем +5+10 градусов. 

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Вчера УНИАН сообщал, что сегодня температура поднимется до +22°.

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