Синоптики обещают, что завтра температура поднимется до +22°

22 октября атмосферные фронты обусловят ночью на крайнем юге Украины, а днем ​​в западных областях умеренные и сильные дожди. На остальной территории существенные осадки маловероятны, лишь на севере пройдут небольшие дожди, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ночью составит +7+12 градусов, а в течение дня +7+17, на юге местами до +2 + 22 градусов.

В западной части ожидаются дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью +7+13, днем +7+15 градусов.

В северных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью +8+13, днем +10+16 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+13 градусов, днем +11+17 градусов.

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На востоке Украины существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +7+12, днем +10+16 градусов.

В южной части ночью пройдут дожди, на крайнем юге местами сильные осадки, днем - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +9+14, днем +14+20 градусов.

В Киеве местами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +8+11, днем +12+15 градусов.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12, на западе местами порывы 15-20 м/с.