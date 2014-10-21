Во время взрыва на "Донбасс-Арене" девушку чуть не привалило огромным бетонным обломком (видео)
14:44, 21 октября 2014Общество
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Во время вчерашнего обстрела Донецка в очередной раз пострадал стадион "Донбасс-Арена", и кроме того едва не погиб человек.
В сети появилось видео разрушения Донбасс-Арены ударной волной
Как видно на видео, которое выложили в интернет, огромные обломки стекла и металла чуть не привалили человека.
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Видно, как она идет к стадиону. Там именно активисты выдавали гуманитарную помощь. Потом слышно, как раздается взрыв. Девушка падает на землю, а за несколько метров от нее падают огромные железобетонные конструкции от поврежденного стадиона, передает ТСН.
Встать девушке помогает мужчина, который стоял неподалеку. Они оба и еще несколько человек быстро забегают в здание "Донбасс-Арены".
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