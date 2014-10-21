Милиция задержала активистов движения "Остановим соратников Януковича" в Черниговской области

Она отметила, что на округе №210 баллотируется бывший член фракции Партия регионов Николай Рудьковский.

По информации Костюк, инициативная группа, выступающая против подкупа избирателей и за проведение честных выборов, была задержана милицией Козелецкого района при активной поддержке неизвестных, представившихся местной самообороной.

По словам кандидата в нардепы, представители общественного движения "Остановим соратников Януковича" проводят акцию против скупки голосов различными одиозными кандидатами. "Для наглядной агитации они используют мусоровоз - "объемом до 20 регионалов", и баннеры с призывом к гражданам не допустить скупку голосов, а отправлять коррупционеров на свалку", - отметила она.

Сообщается, что в ходе рейда по сельсоветам в округе, где баллотируется экс-регионал Рудьковский, инициативная группа столкнулась с противодействием местной милиции и так называемой местной самообороны. Костюк добавила, что на въезде в пгт Козелец, группа была остановлена под надуманным предлогом сначала сотрудниками местной милиции, затем на место прибыли молодые люди специфического вида на дорогих автомобилях, представившиеся местной самообороной.

По информации Костюк и представителей общественного движения "Остановим соратников Януковича", после проявления интереса к этому инциденту со стороны СМИ всех членов инициативной группы отпустили.

Представители общественного движения "Остановим соратников Януковича" заявили, что складывается впечатление, что "в Украине ничего не изменилось после Майдана, если в отдельных мажоритарных округах бывшие соратники беглого президента не просто рассчитывают на реванш на выборах в парламент, но под прикрытием собственных "самооборон" и чиновников используют админресурс, чтобы устанавливать для украинцев правила игры в уже новом парламенте".

РБК-Украина