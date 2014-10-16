В Германии заявляют, что строительство саркофага над Чернобыльской АЭС под угрозой срыва

Строительство защитного саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) находится перед угрозой остановки из-за нехватки почти 600 миллионов евро. Возведение защитного сооружения высотой 100 метров и длиной 165 метров получилось дороже, чем планировалось изначально, сообщает Deutsche Welle.

Государственный секретарь министерства охраны окружающей среды Германии Йохен Фласбарт отмечает, что сейчас в этом вопросе существует "неопределенность", однако подчеркивает, что необходимость выделения средств на строительство саркофага "даже не ставится под сомнение", иначе существует угроза распространения радиации.

Необходимые деньги должны выделить страны Большой семерки, однако сейчас привлечь внимание правительств стран-членов G7 к теме чернобыльской катастрофы довольно сложно из-за значительных мировых кризисов, такие как лихорадка Эбола в Африке, войны в Сирии и в Украине. Из предыдущих консультаций следует, что США, Германия, Канада и Италия готовы потратить больше средств на это строительство, чем Британия, Япония и Франция, которые задерживают выделение необходимых сумм. Кроме того, привлечение дополнительных средств России, которая ранее сотрудничала по этому вопросу в формате " Большой восьмерки", сейчас не рассматривается из-за прекращения сотрудничества в формате "восьмерки" с учетом аннексии Крыма и кризиса на Востоке Украины.

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Сейчас в G7 председательствует Германия, которая хочет как можно быстрее решить этот вопрос. В частности, Йохен Фласбарт отмечает, что в середине октября на встрече со своими коллегами по G7 планирует обсудить вопросы ядерной безопасности. "Процесс затянется. Дополнительно понадобятся еще несколько лет. Но мы уверены, что достигнутые нами договоренности позволят через 4-5 лет действительно завершить работы по строительству саркофага", - уверяет секретарь министерства охраны окружающей среды ФРГ. Германия уже выделила 80 миллионов евро, на текущий и на следующий годы предусматривается выделение 7,65 миллионов евро.

Договоренность о создании фонда, который реализует возведение защитной конструкции над поврежденным в 1986 году четвертым реакторным блоком Чернобыльской АЭС, была достигнута ведущими государствами Запада в 1997 году. Новый саркофаг построят на безопасном расстоянии, а затем он будет установлен над старым покрытием с помощью реек. Только когда будет возведен новый саркофаг, реактор может считаться относительно безопасным.