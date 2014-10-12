На Виннитчине в ДТП попал джип председателя областного штаба Радикальной партии

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, авария произошла сегодня утром вблизи поселка Вороновица Винницкого района.

Во время аварии водитель «Москвича» отказался от госпитализации, а пассажирку автомобилем скорой помощи госпитализировали с многочисленными травмами.

Читайте такжеВ Днепропетровской области из-за торфяных пожаров и массовых ДТП закрыли дорогу

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года сотрудники Управления МВД в Винницкой области задержали бывшего мэра Немирова Виктора Качура при получении им взятки в размере 1,7 млн грн.

Позже Качуру удалось избежать ответственности в этом деле, но в апреле 2011 года Старогородской районный суд Винницы приговорил Качура к 2 годам 10 месяцам лишения свободы за служебную халатность при проведении ремонтных работ в детских садах, пребывающих в коммунальной собственности Немирова.

В июле 2011 года Апелляционный суд Винницкой области смягчил приговор, изменив ему заключение на условный срок.

Тогда Качур позиционировал себя как оппозиционер и сторонник "Батькивщины". После проигрыша на выборах в Винницкий областной совет Качур присоединился к партии "Украина - вперед!" Натальи Королевской, затем к «УДАРу», а в последнее время - к Радикальной партии Олега Ляшко. Сейчас Качур является руководителем избирательного штаба Радикальной партии в Винницкой области.