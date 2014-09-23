ООН научит Украину работать с переселенцами

Об этом в понедельник в Днепропетровске сообщил специальный докладчик ООН по правам внутренне перемещенных лиц Чалоки Бейани, передает Радио Свобода.

В частности он заявил, что представители ООН готовы делиться теми знаниями и опытом, которые они наработали в Сербии, Косово, Азербайджане и Грузии. По его словам, "необходимо избежать продления ситуации с перемещением переселенцев с территории страны".

"Наиболее правильный подход сегодня - не политизировать этот процесс. Мы должны рассматривать его как гуманитарную проблему, которая нуждается в гуманитарномо решениие. Есть два пути - либо вернуться на территорию постоянного проживания, если позволяет ситуация, или обустраиваться в другом месте страны", - сказал он.

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Он также сообщил, что после визита делегации ООН в Украине, будет подготовлен отчет для Совета по правам человека, который будет содержать анализ ситуации с переселенцами. В документе также будут практические рекомендации.

"Нашим главным методом работы является диалог с правительством относительно ситуации с переселенцами. Мы рассматриваем вопрос их защиты, потребности, а также возможности решения этих вопросов. Ключевым фактором защиты переселенцев является ответственность правительства. Это новая ситуация для вашей страны. Мы изучаем, насколько страна готова работать в соответствии с международными стандартами", - отметил Бейані.

Напомним, ранее сообщалось, что число временно размещенных граждан Украины из Крыма и Донбасса состоянию на 22 сентября 2014 г. возросла до почти 300 тысяч человек.