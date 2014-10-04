СБУ открывает ”горячую линию” для россиян, разыскивающих своих пропавших на Донбассе родственников

Об этом сегодня в эфире ”Еспресо.тв” заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

”С понедельника мы откроем в том числе и возможность для российских родственников, прежде всего матерей, для того, чтобы они могли опознать тела убитых, расстрелянных или замученных людей, если их родственники были на нашей территории. В том числе - для опознания российских военнослужащих, которых свои же иногда и добивали, когда те были ранеными”, - сказал Наливайченко.

По его словам, для этого российские граждане с понедельника смогут обращаться на ”горячую линию” СБУ, где по отдельному телефонному номеру на русском языке они могут предоставлять и получать информацию об их близких, которых они разыскивают.

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В то же время глава СБУ подчеркнул, что расследовать дела о военных преступлениях на востоке Украины будет украинская сторона под международным контролем, ”но с полной открытостью, чтобы судьба каждого человека была установлена, чтобы каждое тело было идентифицировано: кто это, где погиб и откуда приехал”.

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