Кильчицкая сделает так, чтобы пьяные посетители зоопарка не пугали зверей

В Киевском зоопарке будут демонтированы все большие аттракционы.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель председателя КГГА Ірэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, власть Киева еще с 2006 года пытается расторгнуть все соглашения с арендаторами, которые установили аттракционы в Киевском зоопарке. В частности, больше года длились судебные дела с арендаторами. На сегодняшний день, отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, уже есть возможность избавить территорию зоопарка от шумных аттракционов, от которых страдают, прежде всего, звери.

«Не будут в зоопарке продаваться и распиваться спиртные напитки, не будет шумных аттракционов. Только маленькие качели для детей. Все аттракционы будут сняты. Это будет природоохранная зона, и если будут заведения питания, то это мороженое, пирожки, прохладительные напитки», - заверила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В то же время она подчеркнула, что спиртные напитки уже сегодня не должны продавать на территории зоопарка, поскольку это решение было принято еще раньше. Вместе с тем, отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, проверки его выполнения еще не было. Она заверила, что никаких ресторанов на территории зоопарка не будет. «Мы полностью все рестораны, где можно было выпить, закусить, а затем пойти напугать льва или тигра – такого не будет», - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В свою очередь, гендиректор зоопарка Светлана БЕРЗИНА добавила: «решения судов есть, и уже вчера я затрагивала вопрос о демонтаже аттракционов. Аттракционы, которые согласно решению судов должны быть демонтированные, – это как раз шумные аттракционы: американская гора, бешеные паровозики – они будут демонтированы. Если владелец их не уберет, то мы решим вопрос с компанией, которая порежет их на металлолом».

С.БЕРЗИНА также сообщила, что на сегодняшний день решается вопрос, как создать в Киевском зоопарке надлежащие условия для содержания зверей, то есть наработать нормативы, которые будут отвечать европейским. По ее словам, к работе в этом направлении будет привлечен ряд общественных организаций по защите животных. С их участием планируется создать опекунский совет, который будет давать оценку действиям и рекомендации руководству зоопарка. Кроме того, по словам С.БЕРЗИНОЙ, будет создан зоосовет, который будет заниматься научной деятельностью. Также будет налажено тесное сотрудничество с Министерством охраны окружающей природной среды для разработки правил содержания диких животных в условиях неволи. Отдельное внимание будет уделяться совершенствованию системы управления зоопарком, и до конца года, по словам гендиректора, планируется получить соответствующую сертификацию ISO.