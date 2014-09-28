На трассе под Симферополем могут произойти новые обвалы - оккупационный чиновник

Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер оккупационного крымского правительства Дмитрий Полонский.

В ночь на воскресенье на дороге, соединяющей Евпаторийское и Николаевское шоссе у Симферополя, обвалился грунт, образовалась воронка размерами порядка 8 метров и такой же глубины. В яму на полном ходу упал легковой автомобиль, в котором находились восемь человек. Шесть человек погибли, среди них двое детей. Двое выживших, 12 летняя девочка и годовалый ребенок, доставлены в больницу и находятся под пристальным вниманием врачей. Генеральным подрядчиком строительства объездной трассы вокруг Симферополя был "Юждорстрой".

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"Мы перекрыли оперативно движение, поскольку сохраняется вероятность дальнейших обвалов. У нас есть задача не допустить туда людей, поэтому движение будет временно прекращено, до тех пор, пока не будет наведен порядок", — заявил Полонский.

Он ранее сообщал, что для установления причин обвала объездной дороги близ Симферополя приедут эксперты из московских проектных институтов, Росавтодора и министерства транспорта РФ.