На Луганщине задержали трех боевиков, причастных к пыткам и расстрелам мирных жителей

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, в частности за последнюю неделю задержаны трое таких боевиков.

Так, 21 сентября, вблизи г. Лисичанск Луганской области контрразведчики СБУ задержали боевика террористической организации «ЛНР» - гражданина Украины 1986 г.р., который принимал участие в вооруженных нападениях на позиции украинских военных.

У боевика изъято «временное удостоверение личности ЛНР» со сроком действия - до окончания боевых действий на территории ЛНР». В рамках уголовного производства по ст.258 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) продолжаются оперативно-следственные действия.

На следующий день, 22 сентября, в районе м. Волноваха на Донетчине СБУ задержала гражданина Украины 1966 г.р., который собирал разведданные о перемещении по территории области подразделений и формирований Вооруженных сил Украины. Собранные сведения о рода войск, количестве и видах вооружения, направления перемещения, места дислокации украинских военных «Г» передавал на т.н. «горячую линию ДНР». Полученная информация использовалась террористами для обстрелов позиций сил АТО, вооруженных нападений на колонны бронетехники, организации засад и диверсий.

Установлено, что его сын, 1991 г.р., под кличкой «Кабан» участвует в боевых действиях на стороне «ДНР» в составе незаконного военизированного формирования «Восток».

В этот же день вблизи г. Краматорск Донецкой области Луганской области задержан член мобильной группы «НКВД комиссариата ДНР» в г. Дружковка, который во время патрулирования города захватывал украинских патриотов, отправляя их в застенки местного НКВД.

Читайте такжеНа Днепропетровщине СБУ задержала диверсанта, готовившего серию терактов (фото)Как отмечают в СБУ, такие карательные органы создавались террористами во всех подконтрольных им населенных пунктах с привлечением местного криминалитета. Так в г. Дружковка контрразведка СБУ ликвидировала «расстрельную группу» во главе с «начальником НКВД по кличке «Кисель», которая жестоко пытала и расстреливала местных жителей. Сейчас установлен факт казни ними 6-ти человек.

«На освобожденных от террористов территориях правоохранители выявляют все новые и новые «могильники» замученных карательными органами т.н. «народных республик». Благодаря местным жителям мы устанавливаем места этих захоронений, проводим эксгумацию тел. Каждая невинная жертва этой нечеловеческой жестокости, обстоятельства смерти должны быть установлены, а виновные в этих зверствах - наказаны», - отметил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.